L'allenatore del Leicester, Claudio Ranieri non digerisce le tre giornate di squalifica a Vardy: "Tutti hanno visto quell'intervento e hanno detto che non era fallo. Abbiamo fatto ricorso perché credevamo fosse giusto e siamo delusi dall'esito perché, quando commettiamo degli errori o quando i miei giocatori sbagliano, non facciamo ricorso. Vardy ha preso la palla, qui siamo tutti molto sorpresi. Non sono arrabbiato, ma sono triste per il calcio. Comunque, l'anno scorso abbiamo affrontato lo Swansea senza di lui e abbiamo fatto 4 gol. Con l'Everton sarà l'occasione per chi gioca meno di mostrarmi il proprio valore. Dell'ultima sfida contro di loro ricordo solo Bocelli, nient'altro".