Claudio Ranieri, manager del Leicester, parla così dopo la sconfitta per 3-0 con il Chelsea: "Avevamo messo in preventivo di doverci difendere contro una squadra con grande inventiva come il Chelsea. Con maggiore concentrazione, avremmo potuto evitare i primi due gol. Queste partite vanno oltre le ragioni di classifica, non si può mai sapere come va a finire: col Manchester City abbiamo vinto, oggi no. Abbiamo combattuto bene contro una grande squadra, facendo del nostro meglio. Avremmo dovuto prestare maggior attenzione in area".