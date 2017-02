Claudio Ranieri, allenatore del Leicester, ha parlato dopo la sconfitta contro lo Swansea: "Abbiamo cominciato bene, contro una buona squadra, ma dai loro due primi tiri in porta sono scaturite due reti incredibili. A quel punto abbiamo cercato di rientrare nel match ma era complicato. Ora dobbiamo lavorare tutti insieme per uscire da questo momento complicato. Purtroppo quando non giochi al massimo e gli avversari sono al top, le partite sono sempre difficili. Dobbiamo rimanere uniti, ho fiducia nei miei giocatori, so che ci vuole poco per capovolgere la situazione".