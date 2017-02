Claudio Ranieri, allenatore del Leicester, ha parlato dopo la sconfitta per 3-0 con il Man United: "Fino al primo gol siamo stati in partita, provando a premere in avanti per cercare qualcosa di buono. Dopo il gol dell'1-0 abbiamo perso la nostra forza. Nel secondo tempo volevamo cercare di recuperare il risultato, ma abbiamo concesso il 3-0 in maniera troppo facile. Da lì in poi è scemata la nostra fiducia. Sono contento dei giocatori e i giocatori sono contenti di me. Dobbiamo stare uniti e continuare a combattere".