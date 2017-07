"L’offerta per Mahrez dobbiamo considerarla. Ma non conosciamo il reale valore e non conosciamo l’offerta, così fino a quando non viene avanzata l’offerta non vale la pena pensarci". Craig Shakespeare, allenatore del Leicester, apre alla possibilità di un addio di Riyad Mahrez, uno degli obiettivi principali di Monchi per la nuova Roma. "Penso che dobbiamo anche guardare ciò che c’è dietro in termini di consulenza. Dobbiamo capire le preoccupazioni di Riyad, ma mentre è ancora sotto contratto con il club e non avendo avuto offerte lui deve essere professionale e anzi tutti noi dobbiamo essere dei professionisti. Deve essere pienamente impegnato qui e mi aspetto che lo farà".