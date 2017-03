"Jamie Vardy non è un truffatore". Craig Shakespeare a Sky Sports UK difende il proprio attaccante dopo le accuse mosse dal centrocampista del Siviglia Samir Nasri, che lamentava un suo comportamento scorretto nel momento dell'espulsione fischiatagli nel ritorno di Champions League, perso per 2-0 in Inghilterra. Entrambi ammoniti, sono arrivati allo scontro faccia a faccia e l'inglese è caduto a terra in seguito ad un colpo del francese testa contro testa.



"Non è mai stato un giocatore a cui piace giocare sporco, né ora né lo sarà mai. L'arbitro ha preso una decisione e ormai la partita è finita, non ha senso continuare a parlarne".