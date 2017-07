L'allenatore del Leicester, Shakespaere, ha parlato in conferenza stampa della corte che la Roma sta facendo al suo trequartista, Mahrez: "E’ vero, abbiamo ricevuto un’offerta della Roma per Mahrez. La Roma è l’unico club che ha presentato un’offerta per Riyad. La proposta però è stata respinta perché è stata ritenuta troppo bassa. Non posso rivelare i dettagli dell’offerta perché non ne sono a conoscenza, non entro così nei particolari di questi discorsi".