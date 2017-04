Il tecnico del Leicester, Craig Shakespeare, non crede alla veridicità dei pronostici dei bookmakers, che hanno pronosticato un facile passaggio del turno per l'Atletico Madrid: "Ci danno per sfavoriti? Si sono sbagliati in passato, speriamo succeda ancora. Sappiamo di avere poche chance di fronte all'Atletico Madrid, ma a noi sta bene così. Speriamo di far vincere qualche soldo ai nostri tifosi".