Jamie Vardy è stato l'eroe del titolo di Premier League conquistato dal Leicester l'anno passato ed è ormai un punto fermo della Nazionale inglese. L'allenatore delle Foxes, Craig Shakespeare, però, ammette che non è sempre stato tutto facile per l'attaccante, soprattutto dopo una prima stagione da 5 gol in 29 partite nel 2012/13: "Ha pensato di smettere con il calcio per andare a Ibiza a lavorare. Fortunatamente l'abbiamo convinto a credere di più in sé stesso ed è rimasto qui".