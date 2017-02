CLUB STATEMENT: #lcfc would like to make absolutely clear its unwavering support for Claudio Ranieri: https://t.co/N4fqYbMlfT pic.twitter.com/CENZOZgCDW — Leicester City (@LCFC) 7 febbraio 2017

Non è un momento positivo quello che sta vivendo il. Quattro sconfitte nelle ultime quattro partite di Premier League per la squadra che, meno di un anno fa, aveva vinto a sorpresa il titolo. E una panchina, quella di Claudio, che ha cominciato a traballare, vista la classifica che vede le Foxes con appena un punto di vantaggio sulla zona retrocessione.A respingere tutte le voci sul possibile esonero dell'allenatore romano ci ha pensato il Leicester stesso, con un comunicato ufficiale in cui ha ribadito il ", concentrati sulle prossime sfide".