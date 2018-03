La Lazio va nelle scuole, e stavolta parola a Lucas Leiva. A margine dell’incontro dei giocatori della Lazio con gli alunni dell’Istituto Comprensivo ‘Viale Venezia Giulia’, davanti ai cronisti presenti, ha raccontato la differenza tra calcio inglese e gli altri: “Il calcio sia in Italia che in Brasile si vive molto anche dopo la partita, in Inghilterra meno: è bello comunque partecipare ad eventi come questo, parlare con i bambini ti responsabilizza e ti fa sentire importante”.

LAZIO NELLE SCUOLE – La giornata è stata dedicata ai ragazzi dell'istituto: “Quando si parla con bambini e ragazzi che sognano di fare il nostro mestiere ti fa sentire speciale, oggi ci sono state fatte tante domande interessanti e complesse, è stato un piacere unico soddisfare la loro curiosità”.



SPOGLIATOIO LAZIO – La forza della Lazio è il gruppo, con una precisazione: “Lo stare bene insieme può essere la nostra forza, è importante restare uniti e felici: siamo in un buon momento anche se gli ultimi risultati non sono stati il massimo. Dobbiamo guardare avanti e pensare positivo perché abbiamo la forza e la qualità per raggiungere i nostri obiettivi”.



MOMENTO NO - La Lazio non sta attraversando un grande momento in campionato, con molte componenti in gioco: “Penso che siano un po’ di tutti questi aspetti. Quando i risultati non arrivano è normale che si debba analizzare tutto e cercare di migliorare. La sosta è arrivata in un buon momento e sono sicuro che l’ultima parte della stagione la Lazio giocherà meglio. Speriamo che i risultati migliorino rispetto agli ultimi”.



OBIETTIVI – La Lazio deve continuare a sperare nei suoi obiettivi: “Abbiamo fiducia di poter fare bene queste 9 partite che rimangono. Le possiamo vincere tutte. Non è facile, ma siamo lì e abbiamo chance. Dobbiamo credere di poter essere tra le prime quattro a fine stagione”.



MONDIALE – La nazionale è un sogno di Leiva: “Il Mondiale è sempre nella mia testa, ma so che non sarà facile. Abbiamo meno di tre mesi e ancora non ho avuto una chance. Devo lavorare e aspettare. Se avrò una possibilità sarò molto contento, altrimenti non potrò far altro che andare in vacanza e lo guarderò da casa”.



EUROPA – La Lazio può competere anche in Europa League: “Penso che abbiamo dimostrato a Kiev di essere in grado di battere una squadra forte. Dobbiamo concentrarci sulle nove partite di campionato e vedremo nei quarti di finale di coppa cosa succederà”.