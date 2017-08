E' tutto fatto per la cessione di Mario Lemina. La Juventus ha trovato l'accordo con il Southampton e il centrocampista del Gabon si trasferirà già nei prossimi giorni in Inghilterra. Secondo Sky Sport, l'accordo è stato raggiunto per 18 milioni più bonus in base alle presenze totalizzate dal giocatore. Fondamentale il lavoro dell'intermediario Morabito, da giovedì oltremanica per definire la cessione del giocatore. Lemina, convocato ieri a sorpresa dalla Juventus, resterà direttamente in Inghilterra dopo l'amichevole col Tottenham e si sottoporrà alle visite mediche con il Southampton nei prossimi giorni, probabilmente nella giornata di lunedì.

LEMINA AI SAINTS - Il Southampton, dunque, alla fine ha avuto la meglio su Watford, West Ham e Stoke City, da tempo interessate al centrocampista classe 1993 della Juventus. Lemina, arrivato in bianconero dal Marsiglia nel 2015 per circa 10 milioni di euro, ha totalizzato 42 presenze nella Juventus, di cui 8 in Champions League. A breve il giocatore raggiungerà l'ex Napoli Manolo Gabbiadini ai Saints, ormai è tutto fatto. La Juventus chiuderà un'altra plusvalenza importante di questa finestra di mercato.