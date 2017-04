Scelte discutibili, domande che meritano risposte., da parte di due degli allenatori più stimati del nostro campionato, che questa volta sembra abbiano proprio fallito. Nella sfida del Milan contro il Pescara e di quella della Juventus al San Paolo contro il Napoli, Montella e AllegriA onor del vero non è la prima volta che lo slovacco viene inserito, a match in corso, per fare l'attaccante esterno, il precedente contro la Juventus evidentemente non è stato sufficiente a bocciare una soluzione che, se due indizi fanno una prova, non sembra portare nessun vantaggio. Kucka ha chiuso il match contro il Pescara nel tridente offensivo accanto a Ocampos, trequartista, e Deulofeu, esterno alto a sinistra, alle spalle di Lapadula, facendo fatica a entrare nella parte, dimostrandosi inadatto al ruoloStesso discorso per Lemina , schierato ieri a sorpresa al posto di Cuadrado o Dani Alves insieme a Pjanic e Mandzukic con Higuain prima puntaper garantire copertura, per aiutare Lichtsteiner a limitare Insigne, l'ex giocatore del Marsiglia è apparso un pesce fuor d'acqua, ha quasi sbagliato tutti i movimenti, sia in fase difensiva che offensiva, risultando uno dei peggiori in campo. E non solo per colpa sua. E' stato esposto a una figuraccia, ha limitato i danni. Difficile pensare che l'esperimento possa essere riproposto. A meno che Allegri e Montella...