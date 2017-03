Ancora un infortunio per Mario Lemina. Cambia poco a dire il vero per la Juve e Max Allegri, considerando come dopo l'espulsione di Lione, praticamente, sia stato escluso dal progetto tecnico bianocnero. E adesso è costretto nuovamente in infermeria: un affaticamento muscolare che lo priva anche ipoteticamente di una nuova occasione in una di quelle partite dove almeno a partita in corso avebbe potuto anche trovare spazio come quella con l'Udinese. Ed è quindi sempre più con la valigia in mano, con la Juve che continua a proporlo anche al Lione all'interno dell'operazione Tolisso, fin qui senza esito.