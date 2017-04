"Sulla destra ho un dubbio, non so se giocherà Cuadrado o Lemina ", musica e parole di Massimiliano Allegri che alla vigilia del match contro ilsi è sbizzarrito anticipando ai giornalisti alcune mosse che metterà in pratica domani allo Stadio Adriatico. Oltre alle esclusioni di Buffon e Khedira una delle novità di Pescara potrebbe essere proprio l'inserimento del gabonese che in questa seconda parte di stagione, ovvero da quando la Juve è passata al 4-2-3-1 ha fatto tantissima fatica a trovare spazio tra i titolari complice anche un infortunio rimediato in Coppa d'Africa. E. Per una marea di motivi.