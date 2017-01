La sua Coppa d'Africa è andata come peggio non poteva. Il suo Gabon padrone di casa è uscito al primo turno, come se non bastasse Mario Lemina è anche uscito per infortunio già nella prima partita dovendo rientrare in anticipo a Vinovo. I primi esami strumentali hanno evidenziato una lombalgia che poi dovrà essere monitorata costantemente, ma a quasi dieci giorni di distanza sembra che l'obiettivo reale sia quello di poterlo avere a disposizione per la gara di ritorno col Porto per gli ottavi di Champions in programma il 14 marzo allo Stadium. In atto in ogni caso nuove valutazioni, se dovessero giungere segnali poco confortanti ecco che in extremis potrebbe ancora cambiare la strategia in ottica lista, con Hernanes principale indiziato a lasciare il posto a Rincon solo a patto che proprio le condizioni del gabonese lascino sereni in ultima istanza dirigenza e staff tecnico.

DAL MERCATO – Ma di Mario Lemina si è continuato a parlare e parecchio anche in sede di mercato. In estate è stato lui a rifiutare ogni ipotesi di cessione, convinto com'era di potersi ritagliare un ruolo importante in questa Juve. Ad un inizio di stagione incoraggiante, poi ha fatto seguito un periodo in campo col contagocce. Niente che abbia potuto in ogni caso raffreddare l'interesse di due solite note come Lipsia e Crystal Palace, tornate alla carica già in questa finestra invernale e negli ultimi giorni in particolare. Non solo: a fine dicembre è stato il Watford di Walter Mazzarri a richiedere informazioni per Lemina, prima di virare altrove. Tutto solo rimandato di qualche mese: la Juve ora non ha voluto privarsi di lui anche se il suo profilo rimane tra quelli pronti a partire in cambio di un'offerta ritenuta adeguata dalla società che lo valuta tra i 15 e i 20 milioni di euro, con lo stesso Lemina che (infortuni permettendo) se non dovesse trovare lo spazio sperato sarà il primo a cambiare idea riguardo il suo futuro in bianconero.



@NicolaBalice