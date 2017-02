Leonardo e le sue memorie. L'ex dirigente, giocatore e allenatore si è raccontato al Corriere dello Sport con un aneddoto sul suo passaggio all'Inter dopo tanti anni al Milan: "Appena Moratti mi ha chiamato, ho avvertito subito Galliani. Sono legato a lui, mi ha insegnato tantissimo. Sono grato al Milan, motivo per cui sono rimasto per 14 anni. Ma all'Inter sono andato per Moratti. Lo conosco da anni, dopo 6 mesi dall'addio al Milan mi chiama e gli dico: 'Presidente, è uno scherzo?'. Ma a Massimo e alla sua famiglia non potevo dire no".