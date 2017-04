Intervenuto a Sky Calcio Club su Sky, con Fabio Caressa, Beppe Bergomi e Massimo Mauro, Leonardo ha parlato così di Lionel Messi rivelando un retroscena al suo tempo in rossonero, al Milan: "Vi racconto un retroscena. Messi era al debutto al Barcellona, primissima partita. Io ero al Milan, tutti in ritiro pre-partita. Andrea Pirlo arriva da me e mi dice: oh, c'è un ragazzino bravo nel Barça, mancino... mi ricorda te! Ma visto quanto è diventato forte, stava scherzando!", ha raccontato Leonardo.