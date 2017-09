Tre gol e tre punti per l'Antalyaspor, che nel posticipo del campionato turco batte 3-0 l'Osmanlispor, ultimo in classifica. Sulla prima vittoria stagionale ci sono le firme di Eto'o, Nasri e Maicon (quest'ultimo omonimo del terzino brasiliano ex Inter e Roma, tornato in patria all'Avaì). Nell'ultimo quarto d'ora ha giocato anche Menez.

Presente in tribuna Leonardo (nella foto con Serginho). Il brasiliano ex Milan, Inter e PSG ha già accettato l'offerta per diventare il nuovo allenatore dell'Antalyaspor.