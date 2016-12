Leonardo, ex tecnico dell'Inter, ha parlato delle scelte nerazzurre dell'ultimo anno a Sky Calcio Club: "“Chi è il più forte tra Belotti, Dzeko e Icardi? Per me Icardi. Gli manca solo tenere un po’ più di palla per la squadra. Riesce a tenerla per fare gol, ma non per far alzare la squadra. Non c’è mai un momento in cui la tiene e aspetta i centrocampisti. Può migliorare in questo, non lo fa per questione di abitudine".



"Suning? L’idea vera non ce l’ha neanche l’Inter ancora, ha iniziato con la nuova proprietà quando è stato mandato via de Boer. Aveva le sue responsabilità l’allenatore sicuramente, ma è stato un errore in principio aver mandato via Mancini, aver fatto scegliere a Thohir l’allenatore quando Suning era già proprietario. La cosa buona è che non c’è più Thohir a decidere. La proprietà ora ha i propri obiettivi, i propri interessi ed è presente. La cultura è sicuramente diversa dalla nostra, ma a me piace tanto. Un orientale prima di parlare ascolta, è una caratteristica importante. Avere un giovane in società (Zhang), poi, può essere molto importante per l’Inter. Nuove proprietà? Chi entra ora nel calcio entra per fare soldi, un allenatore deve iniziare a capire questo, non si tratta più soltanto di applicare il proprio modulo di gioco".