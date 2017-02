Leonardo, in un intervento su Sky, esprime tutti i suoi dubbi sulla cessione del Milan: “Sembra un’operazione solo finanziaria. Compro oggi, poi rivendo domani. Il Milan sembra essere un oggetto, ma forse non ci rendiamo conto: stiamo parlando del Milan. Tutto questo è preoccupante. È preoccupante non ci sia chiarezza, un’idea, un progetto sportivo. Compri il Milan, ok, ma poi che fai? Non si sa. Questa è la cosa più preoccupante”.