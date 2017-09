L'ex calciatore e allenatore di Milan e Inter, Leonardo, ha parlato dagli studi di Sky Sport della lotta scudetto: "Nella griglia Scudetto metto le tre squadre che sono in testa adesso (Juve, Napoli e Inter ndr.). Il Milan? No, sinceramente non ce l'ho messo neanche prima della sconfitta di oggi. Troppi cambi per metterlo subito tra i tre. Penso che la Juventus è sempre la favorita fin adesso, è una squadra che comunque crescerà, perchè è sempre così, ha vinto lo Scudetto, ha fatto la finale di Champions League, quando la Juve prendere il ritmo è sempre la favorita. Non mi aspettavo l'Inter così, è una squadra seria; non ha il grande campione, ma è una squadra seria, fisica, con giocatori forti, alti, che sanno esattamente quello che vuole Spaletti, quindi vedo una squadra concreta che può dire la sua, anche se non si può mettere subito come favorita. Il Napoli, speriamo, perchè sarebbe come coronare il miglior calcio negli ultimi anni in Italia. Oggi non ha giocato bene, ma penso abbia giocato molto bene negli ultimi anni".