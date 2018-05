Sollievo solo a metà per Ciro Immobile, il problema muscolare rimediato durante la partita con il Torino è meno grave del previsto ma rischia comunque di chiudere in anticipo la stagione del capocannoniere della Serie A. L'attaccante della Lazio si è sottoposto questa mattina, presso la clinica Paideia, a primi esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio: come riferito da Repubblica.it si tratta di lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, una diagnosi che esclude guai peggiori e che potrà essere confermata da nuovi esami in programma domani.



LAZIO-INTER, SI TENTA IL MIRACOLO - Questo tipo di infortunio muscolare prevede un periodo di stop forzato di 15-20 giorni, che costringerà sicuramente Immobile a saltare le gare con Atalanta e Crotone e mette a rischio anche la presenza in Lazio-Inter: Immobile prova il miracolo per recuperare ed essere a disposizione per la sfida con i nerazzurri, che potrebbe valere la qualificazione alla prossima Champions League.