Gentile Procuratore,sono un tifoso milanista con relativo abbonamento da 20 anni in tribuna a San Siro. Sono super carico per la campagna acquisti di quest'estate, coraggiosa e ricca di nuovi calciatori. E in più, come ciliegina sulla torta, c'è anche il giovane Cutrone a impreziosire la rosa. Ora spero solo che, dopo la brillante prova del calciatore contro il Crotone nella prima di campionato, il ragazzo possa rimanere a disposizione di Montella, come lo stesso Mister ha apertamente dichiarato. Ma ci voleva la prova a Crotone del ragazzo per convincere dirigenza e staff tecnico a non mandare in prestito il calciatore, tra l'altro proprio al Crotone? Riformulo la domanda: se Cutrone non avesse procurato un rigore, fatto l'assist del secondo gol e segnato anche una rete nella prima di campionato, oggi di Cutrone parlerebbe qualcuno? Comunque, per concludere, se Cutrone va in prestito quest'anno vendo l'abbonamento! Scherzo dai, ma mi dispiacerebbe molto non vederlo in campo a San Siro! Diego '63a. Allo stesso tempo gli arrivi di André Silva e di Nikola Kalinic assotigliano non di poco le probabilità per il giovane talento classe '98 di avere una maglia da titolare. Ma voglio rispondere alla tua domanda. A mio avviso, non solo i tifosi, ma anche i dirigenti e i tecnici possono essere condizionati dalle emozioni che un calciatore può far vivere loro. Ed è quindi normale che, sull'onda dell'entusiasmo (per la prova di Crotone), la società abbia fatto un passo indietro circa l'opportunità di mandare il ragazzo a giocare altrove. Ci sono tre competizioni da disputare e il turnover (caro al Milan già anni addietro) potrebbe comunque offrire al giovane Cutrone la possibilità di giocare minuti importanti con la sua attuale squadra.Ma a questo punto la palla la passiamo agli utenti di: è meglio che Cutrone resti al Milan senza una maglia da titolare e senza la garanzia di giocare molte partite oppure è preferibile che vada a giocare da protagonista in altra squadra di Serie A?Per scrivere all'avvocatoutilizza lo spazio dedicato ai commenti, oppure vai su www.footballworkshop.it