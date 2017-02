L'allenatore del Bayer Leverkusen, Roger Schmidt ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Atletico Madrid in Champions League: "Siamo molto fiduciosi. Due stagioni fa siamo usciti con l'Atletico a questo turno e siamo stati sfortunati. Per fare risultato dobbiamo prendere le decisioni giuste nell'ultima trequarti di campo. In partite come queste è molto importante avere un giocatore capace di segnare e ultimamente il Chicharito Hernandez è stato all'altezza. L'Atletico è molto cresciuto nelle ultime stagioni, ma la loro rosa non è così giovane come la nostra. Cercheremo di sfruttare gioventù e talento e di mettere in difficoltà i nostri avversari. Abbiamo fiducia dopo gli ultimi due successi in Bundesliga, non vediamo l'ora di scendere in campo e di cercare di far felici i nostri tifosi".