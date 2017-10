Ottime notizie per Robert Lewandowski. L'attaccante della Polonia e del Bayern Monaco si è infatti laureato alla Warsaw School of Education in Sport, in cui stava studiando Educazione Fisica con indirizzo in allenamento e management.



Inizialmente previsto per sabato, l'esame finale di Lewandowski è stato posticipato a ieri per permettere alla punta di non distrarsi nel percorso di qualificazione che ha poi regalato alla Polonia l'accesso al Mondiale.



Lui si è presentato alla discussione in abito elegante, la commissione no, poichè per festeggiare la qualificazione della Polonia i docenti si sono presentati tutti con la maglia della nazionale addosso.



La tesi dell'attaccante, intitolata “RL9, il cammino verso la gloria” raccontava la sua carriera da quando era bambino fino ai giorni nostri. Massimo dei voti ottenuto (nonostante i 14 semestri di ritardo sul normale percorso scolastico) e il commento: “È andata molto bene” concesso dall’attaccante a fine esame.