Luca Lezzerini è ormai un giocatore dell'Avellino e a Radio Bruno parla proprio della sua scelta: 'Non guardo al passato, sono felice di questi mesi alla Fiorentina ma adesso ho fatto un’altra scelta. Sousa? Abbiamo parlato, mi ha augurato di fare bene e mi ha confermato di credere in me. C’è un bel rapporto, lo ringrazio per i miei momenti. Bernardeschi? Berna sta diventando sempre più un top player, sta facendo anche i gol adesso. Può diventare un fuoriclasse'.