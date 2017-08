Il Milan scende in campo questa sera contro il Cagliari nella prima a San Siro di questa Serie A e lo fa sotto gli occhi del presidente Li Yonghong, volato in Italia: non solo per questioni commerciali, ma anche per vicende legate al mercato e soprattutto al budget a disposizione di Fassone e Mirabelli per gli ultimi colpi. Domani è previsto il cda nel quale si discuterà di questi argomenti e, secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, arriverà il fatidico sì: Li Yonghong concederà l'extra budget per un'ultima occasione, probabilmente in mediana dove serve una mezzala dinamica che possa alternarsi con Kessie.



I NOMI - Sempre secondo il CdS c'è un nome in cima alla lista dei rossoneri: si tratta di Rafinha, centrocampista del Barcellona che piace per versatilità e potrebbe arrivare in prestito dai catalani. Sarebbe lui il principale candidato per completare la rosa a disposizione di Montella, ma si attenderanno le ultime ore del mercato per valutare ogni occasione e tra queste potrebbe esserci anche Renato Sanches: il portoghese ha chiesto di non essere convocato dal Bayern Monaco per valutare il proprio futuro, qualora i bavaresi aprissero al prestito con diritto di riscatto allora Mirabelli e Fassone sarebbero pronti a un nuovo blitz per chiudere, facendo attenzione alla concorrenza inglese (soprattutto Liverpool).