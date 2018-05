Contratto in scadenza, che non verrà rinnovato. Stephan Lichtsteiner lascerà la Juventus a fine stagione e lo annuncia ai microfoni di Premium Sport: "A fine stagione lascio la Juve, servono nuovi stimoli. Saranno i miei ultimi 14 giorni qui. Prossimo club? I tifosi sanno che non farò scelte 'sbagliate'... Non posso dire il nome perchè non ho ancora firmato, ma andrò lontano dall'Italia". Per scelte 'sbagliate', con ogni probabilità, Lichtsteiner si riferisce all'Inter, club che lo aveva cercato con insistenza la scorsa estate.



LO SFOGO - L'ex Lazio si sfoga anche coi tifosi: "Sbagliato fischiarci, se vinciamo il settimo Scudetto di fila c'è poco da fischiare. Abbiamo bisogno di loro, ma è anche normale andare in difficoltà"