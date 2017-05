Intervistato da Blick, Stephan Lichtsteiner, esterno della Juventus, parla del suo passato e del suo futuro.



Cosa hai pensato in estate quando la Juventus ha acquistato Dani Alves?

Che veniva da Barcellona, ​​un giocatore forte e che poteva diventare difficile a causa della concorrenza, ma sono successe molte altre cose, ci sono stati problemi, ma mai a causa di Dani.



Che cosa è successo?

E' una storia che tengo sempre per me e solo i miei colleghi più stretti e la mia famiglia sanno.



Il Chelsea ti voleva e la Juve ha bloccato il trasferimento...

Non parlo del passato.



E il Paris SG ha depositato un'offerta.

Non c'era accordo con la Juve



E negli ultimi giorni della finestra di trasferimento c'era l'Inter.

Come ho detto, ci sono molte cose che sono successe e non ne parlo.



Un brutto colpo l'esclusione dalla lista Champions.

Era importante parlare con la Juve e mi sono seduto a un tavolo e ho risolti tutti i problemi. Sono orgoglioso di come abbiamo risolto, avevo un contratto amo il club e sono tornato più forte di prima.. Ho lasciato parlare gli altri e ho dato la mia risposta sul campo, che mi ha dato ragione, sono orgoglioso.



Ora hai un contratto fino al 2018. Novità in estate?

Mi sento molto bene di nuovo. Ho imparato a non pensare. due settimane, la mia famiglia ha casa a Torino, i bambini vanno a scuola a Torino. Non voglio rinunciare a questo.



La Cina?

Non sono mai stato in Cina. Mia moglie ei miei figli hanno bisogno di stare tranquilli, non era il caso di andare in Cina, non ho bisogno di soldi, ne ho abbastanza per avere una buona vita, piuttosto l'America sarebbe una nuova esperienza.