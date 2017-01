Il suo ciclo in bianconero sembrava concluso, invece ora potrebbe addirittura rinnovare. Strano, controverso, il destino di Lichtsteiner in questa sua sesta stagione di Juve: in attesa di tornare in lista Champions, infatti, il club bianconero potrebbe anche far valere la propria opzione per un ulteriore rinnovo annuale. Strategia concordata in ogni caso col giocatore, per evitare di perderlo a zero. A fine stagione, infatti, Lichtsteiner sarebbe libero di trovarsi una squadra dove andare a giocare, gradita però alla Juve.