"Anche l'ambiente non ci aiuta...". Così Stephan Lichtsteiner punzecchia il tifo della Juventus: "Ormai è talmente abituato bene, dobbiamo sentire i fischi nell'intervallo. Giochiamo per il settimo Scudetto, può essere che una volta sei 1-0 dietro, non è che possiamo vincerle tutte 4 o 5-0 dopo 45 minuti, quindi non ci aiuta tantissimo. Però questa squadra ha grandissimo carattere, ha una qualità impressionante, poi alla fine troviamo sempre il modo di risolvere i problemi".