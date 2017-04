Ultimo match valido per la 32° giornata di Liga, il posticipo del lunedì vede di scena Alaves e Villarreal, sfida cruciale soprattutto per gli ospiti: il Submarino Amarillo infatti è a caccia di tre punti essenziali per provare a restare in scia al Siviglia quarto in classifica e tenere vive le speranze Champions League.



Di fronte però un avversario ostico e in cerca di riscatto: la situazione di classifica è tranquilla per l'Alaves (+18 sulla zona retrocessione), ma le tre sconfitte consecutive rimediate contro Real Madrid, Osasuna ed Espanyol chiamano i padroni di casa a una reazione sul campo.



Fischio d'inizio alle 20.45, segui su Calciomercato.com la diretta di Alaves-Villarreal.