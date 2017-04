Sono numeri tremendi quelli del Granada che ormai si accinge ad abbandonare la Liga. Al momento la squadra andalusa si trova penultima in classifica, a quota 20 punti, e anche nell'ultima giornata è arrivata una sconfitta, questa volta per 2-0 contro il Màlaga.



Nemmeno l'arrivo di Tony Adams ha saputo risollevare la situazione disperata del Granada: sotto la sua guida sono arrivate 3 sconfitte su 3 partite disputate. A preoccupare sono altresì i dati inerenti difesa e attacco in questi tre incontri. infatti gli andalusi non hanno realizzato nemmeno una rete, ma ne hanno concesse ben 7 agli avversari. Stesso riscontro anche nei tiri in porta: 28 da parte del Granada, e 60 quelli degli antagonisti.