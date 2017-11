Sono terze a pari punti, 23, dopo 11 giornate di campionato. Domani Atletico e Real Madrid si affrontano al Vicente Calderon in una sfida alla pari solo per la classifica. Le quote lanciano i Blancos, che quest’anno, in campionato, hanno fatto meglio in trasferta che in casa. Quattro vittorie e una sola sconfitta è il bilancio di Zidane lontano dal Bernabeu che sul tabellone Snai si traduce in un 2,25 per altri tre punti fuori casa. Quota a 3,45 per il pareggio, mentre l’Atletico è piazzato a 3,15. Atletico-Real sarà anche la sfida tra due bomber in crisi d’identità: Antoine Griezmann contro Cristiano Ronaldo. Il francese non segna da sette partite, il portoghese, in campionato, ha siglato solo una rete in 11 giornate. Tra i due è CR7 a partire in vantaggio nelle scommesse sui marcatori: un suo gol vale 2,50, quello del suo rivale è bancato a 3,25.