È il giorno del Clasico. La 36esima giornata di Liga propone la super sfida dello stadio Camp Nou tra Barcellona e Real Madrid. Alle ore 20:45 le formazioni di Ernesto Valverde e di Zinedine Zidane si affrontano nel Super Clasico di Spagna, da sempre intriso da grande rivalità e tensione. Il Barcellona arriva a questa sfida con la Liga già in tasca. Il successo per 4-2 di domenica scorsa sul campo del Deportivo La Coruna ha chiuso definitivamente i giochi, con Messi e compagni che hanno vinto il campionato per la settima volta negli ultimi dieci anni. Un vero e proprio dominio che vorrà essere confermato al cospetto del Real Madrid. Al Camp Nou arriva però un Real Madrid col morale alto, con i Blancos che in settimana hanno conquistato la terza finale consecutiva di Champions League, pareggiando in casa per 2-2 contro il Bayern Monaco. Nella Liga l'obiettivo è terminare al secondo posto, mettendosi alle spalle l’Atletico Madrid di Simeone.