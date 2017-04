Posticipo del lunedì in Liga. A Vigo, il Celta ospita il Las Palmas: entrambe a metà classifica, distanziate da 3 punti, sono pronte a regalare spettacolo con la forza della spensieratezza di chi non ha più nulla da dire in campionato. I padroni di casa dovranno fare a meno di Guidetti, gli ospiti, invece, punteranno su Kevin Prince Boateng, autore di 8 gol in 3 assist.