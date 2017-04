Secondo la stampa francese il Marsiglia starebbe sondando il mercato spagnolo per la sessione estiva. Dopo i grandi acquisti invernali (Payet, Evra, Sanson) la squadra francese avrebbe grandi ambizioni per la prossima stagione.



Per la porta si pensa a Fernando Pacheco dell'Alaves che in Liga ha contribuito alla buona stagione dei baschi e a Kepa Arrizabalaga dell'Athletic anche se il sogno nel cassetto è Marc Ter Stegen che pare non abbia convinto la dirigenza blaugrana.



Il reparto che necessita un maggior investimento è la difesa su quale l'OM potrebbe investire sul terzino del Villareal Jaume Costa anche se sul taccuino di Andoni Zubizzareta ci sono anche Ander Capa dell'Eibar, David Lopez dell'Espanyol e Mauricio Lemos del Las Palmas.



Sempre dalle Canarie c'è un'idea per il centrocampo si tratta di Roque Mesa.In attacco occhi puntati su Floris Andone del Deportivo La Coruña il rumeno 24enne ha siglato 8 reti in Liga.