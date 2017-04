Ipotesi di combine in Spagna, nel campionato di seconda divisione. Tra gli accusati, l’allenatore italiano dell’Eldense, Filipo Vito di Pierro, fermato dalla polizia spagnola. A denunciare possibili irregolarità, come riporta l’Ansa, è stato lo stesso presidente del club di Segunda B: David Aguillar ha sospeso la prima squadra e chiesto una inchiesta della Liga spagnola. I sospetti sono nati in seguito alla sconfitta per 12-0 subito dall’Eldense contro il Barcellona B.



Di Pierro era diventato tecnico dell'Eldense dopo che un gruppo di investitori italiani guidato da Nobile Capuani, ha preso il controllo del club di Elda in gennaio. A El Pais, Aguillar ha riferito di avere presentato una denuncia contro il gruppo di investitori italiani, sospettati di avere truccato il risultato. Inoltre uno dei giocatori, Cheikh Saad, che sabato ha rifiutato di scendere in campo, ha affermato che la sconfitta era stata organizzata da quattro o cinque suoi compagni.