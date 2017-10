Fermare il cammino fin qui perfetto del Barcellona e sfatare la “maledizione” delle sfide di campionato contro i blaugrana. L’Atletico Madrid va a caccia di una vittoria che vale doppio nell’appuntamento di sabato sera contro i catalani, sempre vincenti nelle sette giornate disputate finora. Una caccia all’«1» che ha anche un valore simbolico, visto che il successo più recente dei Colchoneros risale alla sfida di Champions nel 2016, ma l’ultimo in Liga è addirittura del 2010. Un tabù evidente anche in quota, dove l’«1» di Simeone è offerto a 2,70, più in alto rispetto al blitz del Barça (2,55); un altro pareggio (sarebbe il quarto per l’Atletico in otto giornate di campionato) è dato a 3,35 su Microgame.