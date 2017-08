La Real Sociedad vince in rimonta l'anticipo delle 18.15 contro il Celta Vigo; gli ospiti si sono imposti con un pirotecnico 3-2 maturato grazie alle reti di Oyarzbal, Juanmi e Willian Jose su rigore al minuto 88. Inutile, quindi, la doppietta di Gomez per il Celta Vigo, che esce sconfitto dal primo turno casalingo di Liga.



Alle 20.15 tocca all'Atletico Madrid di Simeone, che esordisce facendo visita al Girona.



Chiude la giornata il Siviglia, che alle 22.15 sfida l'Espanyol in casa. Tutte le squadre oggi scenderanno in campo con il lutto al braccio e sosterranno un minuto di silenzio per commomare le vittime dell'attentato di Barcellona.