Con le emozioni del Clasico ancora da smaltire, torna la Liga con il suo turno infrasettimanale. In attesa proprio di Barcellona e Real Madrid, che scenderanno in campo domani contro Osasuna e Deportivo La Coruna, alle 19.30 apre la 34esima giornata Sporting Gijon-Espanyol, con i padroni di casa alla ricerca di punti in Europa.



Alle 20.30, poi, è il turno di Granada-Malaga: gli uomini di Tony Adams rincorrono una disperata salvezza, mentre gli ospiti cercano una vittoria per chiudere definitivamente il discorso salvezza. Infine, alle 21.30, il big match di serata, con l'Atletico Madrid che ospita il Villarreal. Con una vittoria i Colchoneros andrebbero a meno 4 da Barcellona e Real. Il Sottomarino Giallo, dal canto suo, deve difendere il quinto posto dal pressing di Athletic Bilbao e Real Sociedad.