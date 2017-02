Turno infrasettimanale per la Liga che torna in campo questa sera con tre partite valide per la 25° giornata di campionato. Alle 19.30 apre Real Sociedad-Eibar, scontro con vista Europa: i padroni di casa cercano tre punti per scavalcare l'Atletico Madrid al quarto posto, gli ospiti invece vogliono superare il Villarreal in sesta posizione.



Alle 21.30 due sfide decisive nella corsa salvezza: il Valencia di Zaza se la vede col Leganes, il Betis va a far visita al Malaga.