(calcio d'inizio alle ore 13) è l'anticipo che apre la decima giornata di campionato nellaspagnola. Gli ospiti confermano l'ottimo momento restando stabili al secondo posto in campionato con un 2-1 firmato dai due bomber stagionali, Zaza e Rodrigo, che rendono vano il gol di Alexis. La punta italiana sale al secondo posto in solitario nella classifica del Pichichi della Liga con 9 gol in 10 gare mandando un messaggio chiaro al ct azzurro Ventura ().Alle 18.30 l'Atletico Madrid digioca in casa contro il Villarreal. Poi alle ore 20.45, senza, l'allenatoretorna allo stadio San Mames: il suoprimo in classifica scende in campo a Bilbao contro l'Athletic.-Leganes, inizialmente prevista alle ore 16.15, è stata posticipata alle 22.30 per via del caldo.