Prosegue la 25esima giornata di Liga, aperta ieri da Deportivo La Coruna-Espanyol. Alle 13 l'Eibar vuole tenere vive le speranze nella corsa all'Europa League e va sul campo del Celta Vigo.



Alle 16.15 tocca al Real Madrid: reduci da cinque risultati utili consecutivi (4 vittorie, 1 pareggio), i blancos ospitano l'Alaves per provare a riavvicinarsi all'Atletico secondo in classifica.



Cerca punti salvezza invece il Las Palmas, in trasferta contro il Leganes alle 18.30.



Infine il Barcellona capolista: i blaugrana alle 20.45 affrontano al Camp Nou il Girona, a caccia del colpo per rilanciarsi nella corsa europea.