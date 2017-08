Riapre i battenti il campionato spagnolo, che negli ultimi anni ha sempre visto protagoniste per la lotta al titolo Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona. In attesa delle big, ad aprire le danze ci hanno pensato Leganes e Alaves, scesi in campo nell'anticipo delle 20.15. I padroni di casa, reduci da una stagione complicata nella quale sono arrivati a soli quattro punti dal terzultimo posto, ripartono con il piede giusto strappando subito tre punti importanti. Agli uomini di Garitano è bastata la rete di Gabriel al minuto 24 per iniziare nel modo migliore la stagione.



Alle 22.15, poi, tocca al Valencia, che ha ufficializzato anche l'acquisto di Murillo dall'Inter, che scenderà in campo al Mestalla contro il Las Palmas; in campo anche due uomini mercato come Garay, che piace alla Juve, e Joao Cancelo, vicinissimo all'Inter.