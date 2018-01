Dopo l'anticipo di venerdì e le gare di ieri, termina oggi il programma della 21esima giornata della Liga: apre alle 12 la sfida tra Leganes ed Espanyol, con i padroni di casa reduci dalla clamorosa eliminazione del Real Madrid al Bernabeunei quarti di Coppa del Re, grazie alla rete dell'ex Juve Appelt Pires, mentre gli ospiti arrivano dall'eliminazione nel derby contro il Barcellona. In campionato è una sfida salvezza, tra due squadre che hanno comunque un buon margine di punti di vantaggio sulla terzultima (otto e sette) e che non vincono da due turni. Alle 16.15 tocca all'Atletico Madrid del Cholo Simeone, reduce dall'eliminazione in Coppa ad opera del Siviglia di Montella, che riceve al Wanda Metropolitano il Las Palmas penultimo: dopo il pari contro il Girona, i Colchoneros non possono più sbagliare, se vogliono conservare il secondo posto dagli attacchi delle inseguitrici. Alle 18.30 in campo il Siviglia di Vincenzo Montella: al Sanchez Pizjuan arriva il Getafe, una delle sorprese del campionato: gli andalusi vogliono continuare la rincorsa Champions, distante sei punti. Chiude alle 20.45 il Barcellona capolista, che riceve al Camp Nou l'Alaves per mantenere le undici lunghezze di vantaggio sulla seconda.