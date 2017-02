Dopo i quattro anticipi del sabato torna in campo la Liga Spagnola per altri tre incontri dopo la decisione di rinviare Celta Vigo-Real Madrid prevista per le 20.45.Alle 16.15 apre l'importante sfida al vertice fracon i padroni di casa ancora a 4 punti dal Real Madrid capolista e il Sottomarino giallo che vuole superare l'Atletico Madrid nella corsa al quarto posto che vale la Champions.Punti importanti in palio in zona salvezza alle 16.15 con ilche ospitae alle 18:30 dovefa visita a unain piena corsa Champions League.