Levante-Villarreal (ore 20.15) e Malaga-Eibar (ore 22) sono i due posticipi che chiudono la prima giornata di campionato nella Liga spagnola. Nel Villarreal in attacco con Enes Unal gioca subito titolare Bacca, appena arrivato dal Milan. In campo dall'inizio c'è anche Sansone, nemmeno in panchina gli altri italiani Bonera e Soriano. Quest'ultimo si è infortunato al ginocchio in allenamento e starà fuori almeno tre settimane.