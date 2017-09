Dopo Leganes-Getafe di venerdì e le quattro partite di ieri, con la vittoria del Barcellona e i pareggi per Real e Atletico Madrid, prosegue oggi la terza giornata di Liga. Quattro le sfide in programma, si parte alle 12 con la Real Sociedad che vince in casa del Deportivo La Coruna: 2-4 grazie alla doppietta di Illarramendi e ai gol di Juanmi e Llorente, i baschi sono ancora a punteggio pieno.



Alle 16.15 si sono sfidate invece Athletic Bilbao e Girona, con la vittoria dei padroni di casa per 2-0, grazie alle reti di Muniain e Aduriz, mentre alle 18.30 arriva la prima vittoria del Celta Vigo, in casa contro l'Alaves, grazie a Gomez. Chiude alle 20.45 il match tra il Villarreal di Carlos Bacca e il Betis Siviglia: primi tre punti in campionato per il Sottomarino Giallo, che vince per 3-1 proprio grazie a un gol del colombiano ex Milan, di Castillejo e di Unal, inutile la rete degli ospiti di Leon.